Asllani: “Inter, sono pronto. Crediamo nello scudetto. Brozovic fondamentale”

Intervistato da Tuttosport, il centrocampista nerazzurro è pronto a dare una mano ai suoi compagni in vista del tour de force

Adesso tocca ad Asllani . Fin qui il giocatore ha raccolto appena 30' con la maglia dell'Inter, ma l'infortunio di Brozovic è una chance importante per l'albanese. "Sono sempre stato a disposizione del mister e quindi sarò a disposizione anche sabato", dice Asllani intervistato da Tuttosport.

«Sì, vediamo. Peccato aver perso Marcelo, un giocatore fondamentale per noi. Se però dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto. Cercherò eventualmente di dare il massimo».

«Noi dobbiamo pensare di partita in partita. Ora c’è la sfida difficilissima contro la Roma, una squadra forte. Vediamo cosa viene fuori, ma dobbiamo per forza giocare per i tre punti».