Kristjan Asllani ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio dell'Albania contro la Croazia agli Europei. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell'Inter: "Ho preso le maglie di Modric e Perisic, sono felice dai. Per la maglia di Modric ho chiesto a Perisic e me l’ha fatta avere, sono contento dai.

La vera Albania è un po’ pazza, siamo felici e ringraziamo i tifosi, è partita per il verso giusto, io mi sono mezzo mangiato un gol, ho tirato a occhi chiusi. Abbiamo preso due gol per me evitabilissimi, gli ultimi 15 minuti è stata pazza poi. Ci tenevamo a fare i 3 punti, ci teniamo stretto questo punto.