Asllani: “All’Inter mi è cambiata la vita, vogliamo vincere lo scudetto. Brozovic e Barella…”

"In un anno e mezzo mi è cambiata la vita: sono passato dal non giocare in Primavera all'Inter. Sono felicissimo e voglio dare il massimo. Brozovic e Barella? Sono contento di giocare e allenarmi con loro, posso solo imparare e rubare dei segreti. Lukaku si comporta come un padre, già da quando ci siamo incontrati il giorno delle visite mediche. Lo apprezzo molto. Obiettivi? Vogliamo vincere lo scudetto".