Maxime Lopez+Ndombele, piste tramontate. Asllani? Sembra destinato a rimanere all’Inter

L'Inter proverà fino all'ultimo a regalare un ultimo colpo a Inzaghi per il centrocampo. Ora i due profili in cima alla lista di Ausilio e Marotta sono quelli di Klaassen e Van de Beek, mentre per Asllani il futuro dovrebbe essere ancora in nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport "Di sicuro il club di Zhang ha abbandonato i profili trattati mercoledì. Maxime Lopez era una strada percorribile solo in caso di scambio con Asllani. Ma l’albanese, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, è destinato a restare in nerazzurro, nella speranza (sua e della società) che Inzaghi gli conceda più spazio rispetto al passato. Ndombele, invece, non ha convinto per caratteristiche. Le condizioni economiche per portarlo a Milano c’erano tutte, ma l’Inter ha deciso di virare altrove".