Assurde accuse contro l’Inter, Pistocchi: “Lazio ha fatto la stessa cosa, tutto ok. Lo fanno i nerazzurri…”

Hanno dell’incredibile le accuse della Lega Serie A, per bocca del presidente Dal Pino, contro l’Inter. I nerazzurri, ovviamente, hanno detto no al rinvio della gara a lunedì, avendo la Coppa Italia il giovedì e avendo il Napoli giocato sabato sera.

E questo sarebbe non sportivo da parte dei nerazzurri? Maurizio Pistocchi cita il precedente che riguarda la Lazio.

“L’Atalanta chiede l’anticipo della gara con la Lazio, prima della Champions, la Lazio non accetta. Tutto OK La Juve chiede di spostare la gara con l’Inter al lunedì, l’Inter-che gioca giovedì a Napoli la semi-finale di C.Italia- non accetta. Non è sportiva. Scopri le differenze”.