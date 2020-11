Gds – Atalanta-Inter, le pagelle: Lautaro il migliore. Sanchez impalpabile. E Conte…

Il migliore Lautaro e il peggiore Sanchez. Il giorno dopo Atalanta-Inter, la Gazzetta dello Sport premia l’attaccante argentino autore del momentaneo gol dell’1-0, e boccia il cileno. “Nel primo tempo ha avuto qualche battuta a vuoto, poi però è suo il grande merito di aver realizzato l’1-0 con astuzia e sangue freddo. Inoltre ha inventato il lancio che ha portato Vidal a tu per tu con Sportiello“, spiega la Rosea che premia il toro con un sette. Cinque invece per Sanchez: “Impalpabile ed evanescente, tenta invano di creare la superiorità numerica, ma non viene nemmeno aiutato tantissimo. Non riesce mai a portarsi alla conclusione, è incappato nella classica giornata-no“. Sei invece per Antonio Conte: “Si dimena come un tarantolato, però non riesce a tirar fuori dai suoi la giusta cattiveria nel chiudere la gara dopo il vantaggio. Quando Gasperini ritocca assetto e modulo, il cambio degli esterni non sortisce effetti“.