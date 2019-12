Chi il prossimo attaccante del Barcellona? I soci votano: e il preferito non è Lautaro

Luis Suarez ha segnato tanto per il Barcellona e ha permesso al club di vincere tutto grazie ai suoi gol. Ma l’uruguaiano va per i 33 anni nel 2020, ragion per cui il Barcellona sta già cercando l’erede del Pistolero tra i migliori attaccanti d’Europa. Non è un mistero infatti che i catalani seguano fortemente Lautaro Martinez, che quest’anno con Antonio Conte è definitivamente esploso. Il Mundo Deportivo ha quindi chiesto ai soci del club catalano chi per loro fosse il miglior successore di Suarez: questi hanno preferito Kylian Mbappé al Toro, con il francese che ha stravinto con il 48.66% dei voti, contro il 15.66% dell’attaccante dell’Inter.