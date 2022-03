Attacco Inter, da Haller a Scamacca: l’orizzonte è ampio. E dentro c’è un altro nome

In vista della prossima stagione in casa Inter si profila una vera e propria rivoluzione per l'attacco

Gianni Pampinella

In vista della prossima stagione in casa Inter si profila una vera e propria rivoluzione per l'attacco. Lukaku, Scamacca, Haller, sono tutti nomi sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’orizzonte è ampio. Tiene dentro anche un altro nome, già emerso nelle scorse settimane, quello del canadese Jonathan David del Lilla.

(Gazzetta dello Sport)