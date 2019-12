Inter, attesa per Vidal. L’offerta al Barcellona può cambiare: due carte sbloccano l’affare

Il recupero di quasi tutta la rosa – con Sanchez e Barella, oltre a Sensi, rientrati in gruppo – regalano la possibilità a Marotta e Ausilio di muoversi senza urgenza. I dirigenti nerazzurri lavorano su un centrocampista e un esterno sinistro, senza dimenticare Darmian e un vice-Lukaku.

Il colpo-scudetto a centrocampo resta Arturo Vidal, che ha rotto con il Barcellona con la causa per vecchi bonus legati alla passata stagione. L’Inter attende una nuova mossa del club catalano, che non fa sconti rispetto ai 20 milioni chiesti in precedenza: i nerazzurri non vanno oltre i 12 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Continuano in contatti con l’agente del cileno Fernando Felicevich. Per Tuttosport non è da escludere un incontro tra Inter e Barcellona dopo l’Epifania. L’Inter potrebbe trasformare la proposta da diritto a obbligo di riscatto in caso di cessione definitiva di Gabigol: continua la trattativa per una cifra superiore ai 20 milioni con il Flamengo, ma Marotta spera nell’interesse di qualche club europeo.

A sbloccare l’affare Vidal potrebbe essere la cessione di Politano: l’Inter spera di monetizzare con l’ex Sassuolo, che piace a Fiorentina, Atalanta, Napoli e Roma.