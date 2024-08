Il Liverpool è a caccia di un centrocampista in grado di giocare davanti la difesa. In un lungo articolo con dati e statistiche pubblicato sul New York Times, The Athletic analizza diversi centrocampisti giovani che potrebbero fare al caso del tecnico Arne Slot. Uno dei giocatori presi in esame è Kristjan Asllani. Nonostante non molte partite da titolare la scorsa stagione, l'albanese è un profilo interessante per il Liverpool.