E’ Christian Eriksen il vero obiettivo top del mercato invernale dell’Inter, con il club nerazzurro ora deciso totalmente a portarlo da Antonio Conte nel mese di gennaio. Come riporta Alfredo Pedullà, l’Inter ha aumentato stamattina l’offerta per Eriksen: la prima proposta era di 10 con una richiesta di 25. Ora il club nerazzurro ha offerto 15, mentre la domanda degli Spurs è scesa a 20. Ore calde per il futuro di Eriksen, che si avvicina sempre di più al nerazzurro.