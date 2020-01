Inter-Eriksen, oggi Ausilio ha incontrato di nuovo l’agente. Intermediari ora al lavoro per…

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato per regalare a Conte i colpi che desidera. Il blitz di Ausilio a Londra, riporta Sky Sport, serve per accorciare tempi e distanze per i due giocatori. La situazione di Christian Eriksen è la seguente: oggi il ds nerazzurro ha di nuovo incontrato l’agente del giocatore per continuare a ragionare sul contratto, sul quale è arrivato un ok di massima da parte del giocatore. Al momento gli intermediari dell’affare stanno trattando con il Tottenham per abbassare le richieste degli Spurs: la richiesta è 20, l’offerta è 10, e di solito si chiude a circa metà. Daniel Levy è un osso duro, ma il Tottenham ha già metabolizzato l’addio del danese, anche con l’acquisto di Gedson Fernandes: la trattativa è iniziata in queste ore, ci vorrà tempo per arrivare ad una conclusione.

GIROUD – Era necessaria la partenza di Matteo Politano, che però ancora non è ufficiale alla Roma, considerando che Spinazzola necessiterà domani di ulteriori test fisici. C’è un principio di accordo tra il Chelsea e l’Inter: la trattativa è molto avanti, il giocatore è già d’accordo con il club nerazzurro.