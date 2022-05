Inter, il retroscena: “Ausilio aveva chiuso questo colpo, Conte lo fece saltare”

Piero Ausilio aveva infatti bloccato questo giocatore, ma Antonio Conte pose il veto alla trattativa, facendola saltare

E' di ieri il retroscena raccontato da diversi media: l'Inter era davvero ad un passo dall'acquisto di Rafael Leao. Lo conferma anche l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la trattativa saltò: "ell’agosto 2019 Piero Ausilio aveva infatti bloccato Leao, ma Antonio Conte pose il veto alla trattativa, facendola saltare, perché ha preferito fare “all-in” su Romelu Lukaku. Scelta condivisibile nell’immediato, anche se oggi l’Inter avrebbe in organico un attaccante che, potenzialmente, può essere protagonista dovunque in Europa".