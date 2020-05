Ausilio: “Puntiamo molto su Sanchez. Ha l’occasione di dimostrare il suo valore. Per molti…”

Tra i giocatori in prestito, in casa Inter si guarda con interesse la situazione di Alexis Sanchez. Al momento le possibilità che il giocatore possa rimanere a Milano non sono alte, solo un buon finale di stagione potrebbe cambiare le carte in tavola. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Piero Ausilio ha parlato così della situazione del cileno: “Non siamo entrati nel dettaglio, parliamo di volontà: noi puntiamo molto su Sanchez in questi mesi per dargli una valutazione definitiva. Prima dell’infortunio aveva fatto molto bene, avevamo rivisto il miglior Sanchez. Poi dopo l’infortunio ha avuto poco tempo a disposizione, ora ha l’occasione di dimostrare il suo valore, poi prenderemo una decisione. Ha anche lui interesse a finire al meglio la stagione. Per molti è considerato fuori, quando invece noi ci puntiamo tantissimo. Pensiamo che possa essere un giocatore importante adesso ed eventualmente in futuro“.

(Sky Sport)