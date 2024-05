Ausilio svela: “Calhanoglu convinto con una sola chiamata: vi racconto”

Una telefonata. È bastata per convincere Hakan Calhanoglu a vestire la maglia dell'Inter, lo ha svelato il ds nerazzurro Piero Ausilio in diretta su Instagram con Fabrizio Biasin. "Purtroppo c'è stato il dramma di Eriksen. In una situazione di angoscia, siamo stati bravi insieme a Inzaghi a capire le opportunità che c'erano sul mercato. C'era Hakan che si stava guardandno in giro e lo abbiamo convinto con una telefonata, ha parlato con noi, con il mister che gli ha spiegato il progetto. È stata più facile perché lo abbiamo convinto in poco tempo rispetto a Mkhitaryan".