Ausilio: “Fui il primo a vedere Thuram punta centrale. E papà Lilian non ha dimenticato”

"E' una bella coppia, stanno funzionando benissimo. Parlerei comunque di un bel quartetto anche se e' normale che loro due oggi godano di una visibilita' piu' grande, ma non dimentichiamoci di Sanchez che sta dimostrano quanto puo' dare e Arnautovic che tornera' presto a farlo".

"Di Marcus - racconta Ausilio - parlai alla societa' gia' dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Al Borussia Monchengladbach giocava esterno alto, non era una prima punta e non sapeva nemmeno lui di esserlo. Prendemmo a zero Dzeko, ma mancava il secondo attaccante di mercato oltre a Lautaro. Percio' Thuram era il prescelto. Iniziammo a parlare col papa' e con lui, la negoziazione stava andando avanti spedita anche grazie alla mediazione di Raiola, uno dei migliori agenti con cui ho avuto la fortuna di lavorare, ma il ragazzo, a giochi quasi fatti, si infortuno' al ginocchio.