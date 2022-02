Inter, gli avversari braccano Brozovic, serve un piano B: c’è un nome perfetto per Inzaghi

A Marassi, contro il Genoa, Marcelo Brozovic è incappato in una delle serate peggiori degli ultimi tempi: c'è il piano B

A Marassi, contro il Genoa, Marcelo Brozovic è incappato in una delle serate peggiori degli ultimi tempi. Continuamente braccato dagli avversari, il centrocampista dell'Inter non è riuscito a sviluppare il suo solito gioco, e così tutta la manovra nerazzurra ne ha risentito. Secondo Tuttosport, c'è un giocatore perfetto per recitare il ruolo di 'piano B':

"Postilla su Marcelo Brozovic: con il Sassuolo si era sentita terribilmente la sua mancanza, ieri il croato c’era ma è stato schermato benissimo dal pressing orchestrato da Blessin. La sensazione è che gli avversari abbiano ormai preso le misure a questa Inter e che ora serva un piano B per riuscire a disinnescare le difese avversarie. Questo potrebbe essere l’utilizzo di Vecino: l’uruguaiano è l’unico, per caratteristiche, a ricordare Milinkovic-Savic, l’uomo a cui la Lazio di Inzaghi si appoggiava, alzando la palla, ogni qual volta le linee di gioco non riuscivano a sgorgare per i loro percorsi abituali. Un’idea su cui l’allenatore lavorerà nelle prossime settimane".