"A questo punto è probabile che, salvo intoppi, i cinque possano esserci almeno per qualche minuto già sabato a Cesena per l’amichevole con il Las Palmas. Lo si capirà meglio da oggi in avanti. Quel che Inzaghi ha invece già colto è la voglia di cominciare a preparare la stagione. Il tecnico ha avuto modo di parlare singolarmente con tutti e cinque. Nessun discorso particolare, di certo uno scambio sulle settimane vissute in Germania e pure un accenno a quel che sarà. Inzaghi ha battuto con loro – e lo stesso farà con gli altri titolari che arriveranno nei prossimi giorni – sul tasto delle motivazioni, della necessità di non dare nulla per scontato e di onorare una maglia prestigiosa con la seconda stella cucita sul petto. In fondo, il concetto è quello spiegato 13 giorni fa nel momento della conferenza stampa di inizio stagione: nessuno è riuscito a ripetersi, negli ultimi anni. Non ce l’ha fatta la prima Inter di Inzaghi stesso, né il Milan né il Napoli. E queste due squadre, l’anno dopo il tricolore, sono finite pure lontanissime dalla vetta", aggiunge Gazzetta.