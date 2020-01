Dopo Eriksen, tocca al vice-Lukaku. Ballottaggio Llorente-Giroud, l’Inter attende lo spagnolo

L’arrivo di Eriksen non chiuderà il mercato dell’Inter ancora attiva sia in entrata che in uscita. Oggi sarà anche il giorno della cessione di Politano, ma ci sono anche altre trattative in corso per il club nerazzurro.

“Il rinnovamento invernale prevede almeno ancora un ingresso, quello del cosidetto “vice-Lukaku”: l’uomo che sostituirà “numericamente” Politano uscirà dal ballottaggio fra Fernando Llorente e Olivier Giroud. I movimenti del Napoli che sta cercando una ulteriore punta fanno pensare che lo spagnolo torni nella casella dei “cedibili”: l’Inter a questo punto potrebbe aspettare Fernando, preferito al francese per mere questioni di bilancio. Il rikssuo cartellino e le sue richieste sono decisamente più economiche”, spiega La Gazzetta dello Sport.