Balotelli: “Moratti inarrivabile. Ecco cosa mi regalò una volta. Materazzi mi disse…”

In un estratto dell'intervista esclusiva di Dazn a Mario Balotelli, l'ex giocatore nerazzurro ricorda il suo rapporto con Massimo Moratti raccontando un curioso aneddoto. "Moratti è inarrivabile. Mi aveva regalato una moneta d'oro e lì per lì nella mia testa non capivo, ero anche giovane. Lui mi diceva 'guarda che è molto importante', ma io non capivo. Poi l'ho fatta vedere a Materazzi e lui mi ha detto: "Guarda che questa l'ha regalata a Ronaldo, Recoba, Adriano e Ibra. L'ha regalata solo a questi quattro. Fidati che se lui te l'ha data c'è un motivo". Allora lì ho capito e quella roba lì mi è sempre rimasta dentro".