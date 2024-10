Il nome caldo in ottica mercato per l'Inter è quello di Jonathan David: attaccante classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille

Fabio Alampi Redattore 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 22:13)

Il nome caldo in ottica mercato per l'Inter è quello di Jonathan David: attaccante classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille, per qualità tecniche, età e costi rappresenta un profilo ideale per Oaktree, nonchè un'occasione da non lasciarsi sfuggire per la dirigenza nerazzurra. Il club di viale della Liberazione la prossima estate saluterà Arnautovic e Correa, a cui non verrà offerto un prolungamento, e rinforzare il reparto avanzato diventa quindi un imperativo.