Da Barcellona: “Dybala? Per Xavi un sopravvalutato. Real non ha neanche risposto”

Tempi duri per Paulo Dybala. L'attaccante, che non rinnoverà con la Juventus, è in cerca di una sistemazione. Una sistemazione che, stando al quotidiano El Nacional di Barcellona, non sarà nè in Catalogna nè a Madrid, sponda Real.

Secondo El Nacional, infatti, Xavi ha definito Dybala un "sopravvalutato" e non ha risposto positivamente quando la dirigenza gli ha prospettato il suo arrivo. Il Real avrebbe fatto di peggio, non rispondendo nemmeno al sondaggio dell'agente di Dybala. Oltre all'Inter, quindi, la pista veramente calda è quella che porta all'Atletico Madrid, dove Dybala ha un grandissimo estimatore che risponde al nome del Cholo Simeone.

Lotta a due, quindi, per la Joya?