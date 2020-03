Barcellona obbligato a vendere: Griezmann sacrificio necessario per arrivare a Lautaro?

Lautaro Martinez rimane il primo obiettivo di mercato del Barcellona: un interesse che parte da lontano, una trattativa che potrebbe entrare nel vivo questa estate. I catalani, tuttavia, dovranno prima pensare a vendere: secondo quanto riporta il quotidiano Sport, i blaugrana avrebbero stilato una lista di 8 calciatori destinati a finanziare il mercato in entrata.

GRIEZMANN SACRIFICIO NECESSARIO? – In questo elenco rientra, a sorpresa, anche Antoine Griezmann, il grande colpo di mercato della scorsa stagione. Il Barcellona si è reso conto che il suo acquisto non è risultato necessario e funzionale al progetto tecnico della squadra, e un suo addio dopo una sola stagione non è più uno scenario da scartare a priori. Il francese, prelevato dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro, potrebbe diventare il sacrificio necessario per arrivare a Lautaro Martinez e/o Neymar, obiettivi dichiarati dei catalani.