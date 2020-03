Mercato, Lautaro priorità del Barcellona. Ma c’è un grosso problema oltre a quello economico

Il Barcellona ha grandi piani per rinforzarsi ed è pronto a scatenarsi sul mercato la prossima estate. Non è un segreto che le priorità del Barcellona siano Neymar, il cui costo si aggira intorno ai 150 milioni, e Lautaro Martinez, che ha una clausola rescissoria di 111 milioni. In tutto questo, riporta il Mundo Deportivo, se dovesse essere superato il grosso scoglio economico di 261 milioni di euro per due giocatori, secondo quanto risulta al Mundo Deportivo, i catalani se ne troverebbero subito un altro molto importante davanti.

Lautaro e Neymar sono due giocatori extracomunitari (non essendo europei, ndr) e il Barcellona ha tre posti disponibili in rosa. Ragion per cui uno tra Arthur e Vidal andrebbe ceduto per poterli acquistare entrambi. Una nuova difficoltà quindi in casa Barcellona, che sarebbe costretta a scartare Emerson, terzino brasiliano acquistato due stagioni fa e girato in prestito al Betis. Il calciatore dovrebbe raggiungere la Catalogna in estate, ma tutto ora può cambiare. E lo stesso potrebbe accadere con Willian, brasiliano, che andrà in scadenza col Chelsea il prossimo giugno. Il Barcellona ha provato più volte ad acquistarlo, ma senza riuscirci proprio per le caselle degli extracomunitari. Da tenere monitorata dunque la situazione, soprattutto dopo le parole di Zanetti sul Toro di ieri.