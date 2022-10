Barcellona-Inter, pari da grande per i nerazzurri: arriva il commento di Zhang

Una partita pazzesca a Barcellona, che poteva addirittura sancire il passaggio automatico agli ottavi di finale per l'Inter di Simone Inzaghi. Alla fine è terminata 3-3, con i nerazzurri che devono ancora fare un piccolo passo per andare agli ottavi. Stasera però è gioia nell'ambiente, come dimostra la storia pubblicata su Instagram dal presidente Steven Zhang: