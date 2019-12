Inter, il Barcellona insiste per Sensi: sondaggi concreti con l’agente, c’è una condizione

Altro che boutade, il Barcellona fa sul serio per Stefano Sensi. Nonostante gli infortuni, che lo tengono fuori dal campo di gioco praticamente dalle scorso 6 ottobre (fatta eccezione per l’apparizione di Dortmund), il club catalano fa sul serio per il centrocampista dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport parla di sondaggi reali sotto forma di segnali concreti mandati al suo agente. Se il rendimento dovesse tornare ad essere quello della prima parte di campionato, si tratta di una pista da tenere a mente. Un feeling che si aggiunge al corteggiamento del club blaugrana per Lautaro Martinez, seguito da tempo e nel mirino per raccogliere l’eredità di Luis Suarez.