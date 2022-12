La Premier corteggia Barella: Chelsea in pole. L’Inter si tutela: due i possibili eredi

Il centrocampista dell'Inter piace in Inghilterra, per non farsi trovare impreparato il club nerazzurro ragiona sulle possibili alternative

Andrea Della Sala

L'Inter vuole ringiovanire la rosa e oltre a Thuram come obiettivo per l'attacco e a Scalvini per la difesa, si cerca un profilo anche per il centrocampo. Tra i giocatori seguiti c'è anche Frattesi del Sassuolo, ma c'è da battere la concorrenza della Roma.

"Il Sassuolo è pronto ad ascoltare eventuali proposte ma non ha fretta di prendere una decisione e valuta il calciatore 35 milioni di euro. La Roma avrebbe comunque diritto a un forte sconto grazie alla clausola inserita nel contratto firmato nel 2017. I giallorossi si garantirono il 30% sulla futura rivendita di Frattesi nel momento in cui fu ceduto agli emiliani. I Friedkin puntano a spendere complessivamente non più di dieci milioni, ma la valutazione data a Bove e Volpato è lontana da quella del Sassuolo", riporta Repubblica.

"Su Frattesi c’è anche l’Inter. Simone Inzaghi è un suo estimatore fin dai tempi della Lazio e lo considera, con l’argentino Mac Allister, uno dei profili adatti per rimpiazzare eventualmente Nicolò Barella, corteggiato soprattutto in Premier League, dove in estate partirà il valzer dei centrocampisti: da Bellingham a Enzo Fernandez, passando appunto per Barella, che piace molto al Chelsea", spiega il quotidiano.