Thuram, l’Inter passa alla fase due. A gennaio l’offerta sul tavolo: 5 milioni per 5 anni

"Per questo l’Inter si è decisa a passare alla fase 2. Il club vuole addentrarsi subito nel corteggiamento: è tempo ormai di passare dalle parole ai fatti, dalle carezze simboliche a un’offerta sonante nero su bianco. Da qualche mese a rappresentare Marcus c’è l’agenzia Sport Cover, specializzata in talenti belgi e francesi. Con loro il canale diplomatico è ormai costante, anche se di Thuram si è effettivamente parlato di persona una volta sola in Qatar, durante il Mondiale. Nel secondo vero e proprio vertice, calendarizzato in forma digitale a inizio gennaio, verrà subito fatta pervenire la proposta interista. Per Marcus c’è pronto un contratto da 5 milioni per 5 anni con partenza a luglio", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La partita per vederlo nerazzurro è stata da tempo derubricata: non più “semi-impossibile” ma semplicemente “difficile”. Sarà Marcus, 25enne con ambizione e voglia di giocare, a decidere il futuro in primavera: sceglierà in base allo stipendio, ma anche alla sua centralità nel progetto sportivo. E su questo aspetto l’Inter ha ottimi strumenti per convincerlo. Senza scordare che Marcus, nato a Parma e cresciuto a Torino, ha pur sempre un batticuore quando si parla di Italia. Più che il grande Bayern, in cui Thuram potrebbe essere solo una meteora, a intimorire l’Inter sono certe danarose squadre di Premier. Soprattutto una, il Newcastle saudita che sta sbalordendo e guarda ormai alla Champions: a giugno offrirebbero uno stipendio decisamente superiore. Ma anche pagare 10 milioni per strapparlo al Borussia già a gennaio non sarebbe un problema: almeno questa, però, non è un’eventualità gradita al francese", aggiunge il quotidiano.