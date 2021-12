Barella: “Liverpool? Spero di esserci al ritorno. Loro non sono contenti di aver preso l’Inter”

Il (doppio) sorteggio di Champions League mette di fronte Inter e Liverpool. Barella è convinto delle possibilità dei nerazzurri

Il (doppio) sorteggio di Champions League mette di fronte Inter e Liverpool. Una sfida, quella degli ottavi di finale, che in molti hanno definito 'ingiocabile' per i nerazzurri, contro una delle squadre più forti del pianeta. Non è così, però, per Nicolò Barella . Il centrocampista sardo, che spera di esserci al ritorno dopo l'espulsione rimediata a Madrid, è convinto che la squadra possa giocarsi le sue possibilità nel doppio confronto con i Reds. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

«Ci ha lasciato un po’ più liberi di esprimerci. Non perché Conte ci “obbligasse” a chissà cosa. Però Inzaghi con il suo carisma ci ha coinvolto, dandoci la possibilità di prendere delle scelte. E questa cosa probabilmente ci serviva e ci ha aiutato a tutti i livelli, dopo due anni intensi in cui lavoravamo sempre seguendo lo stesso concetto».

Capitolo Champions. Davanti avete il Liverpool, con una big come il Real Madrid però non siete riusciti a passare. Sono davvero “ingiocabili” i Reds?

«In campo europeo quando arrivi alla fase a eliminazione diretta è inevitabile incontrare certe squadre. Non puoi scappare, il livello è alto, è la Champions. Il Liverpool è fortissimo ed è pure in salute, però credo che neppure loro siano stati felicissimi di aver pescato l’Inter. Penso che la sfida sarà equilibrata. A Madrid per 60’ abbiamo dominato, poi ho sbagliato io e ho rovinato la serata a me stesso e ai miei compagni. Spero almeno di esserci per il ritorno».