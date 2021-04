Inter, un tifoso a Barella: “Devi fare il capitano”. La risposta è ‘tipica’

Il giocatore nerazzurro fuori dalla Pinetina ha incrociato i tifosi per un selfie a distanza e ha risposto sulla fascia che potrebbe essere sua in futuro

Lui il suo lo ha messo sul piatto fin dal primo giorno all'Inter. Non ci pensa per ora. Continua a correre. Continua ad incitare. Fa così quello che sente in mezzo al campo invitando tutti alla resa. Era lui che urlava contro lo Spezia in campo che il gol era necessario, che serviva e spingeva dal campo in compagni insieme a Lukaku.