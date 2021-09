Barella: “All’Inter sento la fiducia di tutti, sono contento. Io capitano? C’è Handanovic”

Da un possibile futuro da capitano a una grande notte di Champions League da vivere come protagonista con la maglia dell'Inter

"Mi manca il passaggio del turno di Champions League, ce la metteremo tutta per passare. L'anno scorso siamo stati sfortunati e abbiamo commesso qualche errore, cercheremo di fare meglio ora. Il capitano è Samir Handanovic, per noi è lui il leader dello spogliatoio. E' un argomento che non mi tocca. Per quanto riguarda il progetto tecnico, sono davvero contento della fiducia che la società e i compagni mi danno, cerco di dare una mano a tutti come posso. Il Real Madrid ha grandissimi calciatori, ma cercheremo di fare la nostra partita".