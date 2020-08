Inter, Barella: “Abbiamo gli attributi e giochiamo bene. Conte mi ha migliorato in tutto”

Corsa, cuore, testa e qualità. Un’altra prestazione monumentale per Niccolò Barella, sempre più colonna di un‘Inter che si è guadagnata alla grande la qualificazione alla finale di Europa League. Il centrocampista nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro lo Shakhtar, ha parlato così:

“Anche stasera abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Giochiamo bene a calcio e appena abbiamo un’occasione riusciamo a far male. Siamo contenti. Sicuramente questo è l’inizio di un ciclo, non era facile fare bene da subito. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma ci è servito. Quando giochi in una società così, è sempre più facile. Conte mi ha migliorato in tutto: nella mentalità, nel modo di giocare. Prima ero molto più istintivo, ora gioco con la testa. I litigi con Lukaku? Non solo litigi, era la prima volta che mi giocavo qualcosa di importante. Sono solo chiarimenti per fare meglio. Guardando Eriksen, Sensi, ho imparato a giocare con la testa. Le ammonizioni? E’ un aspetto che devo migliorare tanto, ci ho lavorato tanto. Per gli arbitri è anche abitudine darmele, ma io continuerò a lavorare“.

(Fonte: Sky Sport)