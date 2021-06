Italia, Barella: “Abbiamo creato qualcosa di bello. Vogliamo vincere fino all’ultimo”

Ancora una volta, una partita di grande sostanza. Se cercate aiuto, Nicolò Barella c'è sempre. E si è visto anche durante Italia-Svizzera

Ancora una volta, una partita di grande sostanza. Se cercate aiuto in mezzo al campo, Nicolò Barella c'è sempre. E si è visto anche durante Italia-Svizzera quanto il centrocampista dell'Inter sia importante per la squadra di Mancini. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la gara contro gli elvetici:

"Locatelli? Siamo partita insieme dall'Under 15, ora siamo qui a giocarci l'Europeo. Sono contento per lui e per la squadra. Abbiamo creato qualcosa di bello, Mancini è stato bravissimo. Non c'è gelosia, siamo sempre contenti dentro e fuori dal campo. Sognavo di giocare con l'Italia e di vincere, ma guardo in avanti. L'obiettivo è vincere come sempre, a cominciare dal Galles. Giochiamo per vincere sempre, fino all'ultima partita".