Barella, la perla col Bayer vale un record clamoroso. “E’ l’unico centrocampista di A a…”

La prima stagione di Nicolò Barella all’Inter ha dimostrato il perché la dirigenza nerazzurra, giusto un anno fa, mise mano al portafoglio e non badò a spese pur di prenderlo. Il centrocampista sardo classe ’97 ha fin da subito mostrato i muscoli, dando il suo apporto durante l’arco della stagione anche in zona gol, sebbene i suoi compiti siano più di interdizione. E, con il gol di ieri al Bayer Leverkusen, Barella ha firmato un record: “Nicolò Barella è l’unico centrocampista di questa Serie A ad essere andato a segno con la stessa maglia in 4 competizioni differenti, il primo a riuscirci da Marek Hamsik (2014/15 con il Napoli). Ovunque”, riferisce Opta.