Barella non lascia, anzi… rinnova. “L’Inter rifiuterà ogni offerta, al lavoro per il prolungamento”

Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano il centrocampista dell'Inter è incedibile e presto gli verrà presentato una proposta contrattuale

Nicolò Barella è uno dei pilastri dell'Inter di Conte. Tante le squadre interessate al centrocampista nerazzurro che sta vivendo una stagione esaltante, ma il futuro del giocatore ex Cagliari non sarà lontano da Milano. Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano a Que Golazo l'Inter pensa a un prolungamento del contratto del giocatore.