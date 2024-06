E' sicuramente Nicolò Barella l'uomo del momento in casa Nazionale: è stato lui a guidare gli azzurri nell'importante successo al debutto contro l'Albania. Scrive sul centrocampista dell'Inter Tuttosport: "È logico che Luciano Spalletti si inalberi un pochino quando gli chiedono se Nicolò Barella sia un giocatore indispensabile per questa Nazionale. Logico perché un ct non può gerarchizzare a parole un gruppo che ha appena iniziato il percorso europeo: «Una Nazionale può fare a meno di chiunque, abbiamo 26 calciatori forti. E’ un modo di parlare sbagliato». Poi, però, c’è la realtà che racconta di come questa Nazionale sia stata trasformata dal ritorno in campo del centrocampista interista che aveva saltato le amichevoli pre-Germania contro Turchia e Bosnia.

La differenza di ritmo e di pressione del gioco è emersa evidente e lo stesso ct era certo di non rischiare. Partita incorniciata da un gran gol: colpo di collo dal limite dell’area, che ha completato la rimonta e determinato la vittoria. E che, a livello personale, ha sancito un’altra leadership per il centrocampista cagliaritano: con 10 reti all’attivo, infatti, è il miglior marcatore della rosa azzurra qui in Germania. Un bene per il ragazzo, un segnale invece non buonissimo per una squadra che continua a presentare carenze in fase di conclusione, con la conseguenza di trovarsi a soffrire nel finale per non riuscire a chiudere la partita come è successo, appunto, con l’Albania".