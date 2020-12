Inter, Barella via da Appiano in stampelle. E anche Vidal a rischio. “La logica vuole che…”

Le prossime ore saranno decisive per capire se Vidal e Barella potranno essere a disposizione per la sfida decisiva contro lo Shakhtar Donetsk, nell’ultimo match del girone di Champions League. Il cileno ha riscontrato un fastidio muscolare al flessore della coscia destra sabato sera contro il Bologna e l’entità dello stop pare superiore alle aspettative del diretto interessato e dello staff medico nerazzurro.

Ieri Vidal ha svolto solo fisioterapia e in queste ore sarà presa una decisione: “Entro oggi è possibile che Re Artù si sottoponga a un accertamento strumentale per fare definitivamente chiarezza sull’entità del problema, anche perché il muscolo coinvolto è insidioso e viene sollecitato di continuo”, spiega il Corriere dello Sport che non esclude però un rientro in extremis, considerando la voglia di rivalsa del cileno. “La logica vuole che Vidal sia preservato sia domani sia a Cagliari e che rientri magari per la sfida contro il Napoli in programma tra otto giorni. Già, la logica… Re Artù, però, ci spera. Toccherà a Conte tenerlo a freno e gestirlo”, chiosa il CorSport.

DUBBI ANCHE SU BARELLA – Nella tarda serata di lunedì è trapelata la notizia tutt’altro che positiva del problema alla caviglia di Barella: l’ex Cagliari ha poggiato male la caviglia e ha lasciato Appiano in stampelle. “In serata le indicazioni non era positive visto che avvertiva dolore e gonfiore. Scontato che oggi nella rifinitura non forzi. Lo staff medico farà il possibile per recuperarlo anche perché, oltre a Gagliardini e Brozovic, sono rimasti solo altri due centrocampisti: Sensi (non al 100%) ed Eriksen (fuori dal progetto)”, spiega il quotidiano.