Barella: “Faremo tutto per vincere lo scudetto. Siamo l’Inter e ci proveremo fino all’ultimo”

Il centrocampista dell'Inter ha parlato dopo aver ricevuto per la terza volta il premio per essere entrato nella top 11 della scorsa stagione

"E' un grandissimo piacere vincere per il terzo anno, ringrazio i miei compagni perché senza di loro non sarebbero arrivati questi premi. Lo scorso anno ho vinto anche l'Europeo quindi sono felicissimo e questo è un'aggiunta che mi fa molto piacere. Obiettivi? Sicuramente andare al Mondiale, ce la metteremo tutta e anche giocarcela fino alla fine per lo scudetto. Faremo il possibile per vincere questo scudetto. Quest'anno il campionato è più difficile, ci sono squadre più vicine ma siamo l'Inter e dobbiamo provarci fino all'ultima giornata",