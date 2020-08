Bargiggia: “Tonali, accordo Inter-Brescia. Ecco le cifre. Non chiusa solo per un motivo”

Sandro Tonali è sempre più vicino alla maglia dell’Inter. Il centrocampista del Brescia è nel mirino di Marotta ormai da mesi e la trattativa sembra arrivata alle battute conclusive.

Ne è convinto anche Paolo Bargiggia di Mediaset, secondo cui l’affare è avviatissimo.

“Per Tonali l’accordo tra Brescia e Inter è di 10 mln di prestito oneroso e 25 di obbligo di riscatto e bonus. Solo che Cellino non chiude ancora per l’interessamento della Juventus con Pirlo. Ma i bianconeri non sono pronti a fare un’asta e Tonali ad oggi è nettamente più vicino all’Inter”.