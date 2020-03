Inter, senti Bartomeu: “Lautaro? Ci rafforzeremo con operazioni giuste. A causa della crisi…”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, Josè Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, si è soffermato non solo sull’attualità, che vede il calcio in pausa a causa dell’emergenza coronavirus, ma si è proiettato anche al futuro. Nel prossimo mercato, infatti, il Barça andrà alla ricerca di un altro attaccante e molte voci danno i catalani sulle tracce di Neymar e Lautaro Martinez. A domanda, Bartomeu ha risposto così:

“Non posso parlare di nomi. Il Barça sarà sul mercato disposto a svolgere le operazioni che ritiene appropriate. Ovviamente avremo capacità di spesa. Lo dico di nuovo, siamo il club che spende di più nel mondo. Nonostante questa crisi, la politica di rafforzamento non cambia. Dobbiamo formare una buona squadra, anche se in estate non ci saranno molti soldi, sono previste operazioni di scambio di giocatori“.

(Fonte: Mundo Deportivo)