Inter, per Vidal richiestra choc. Lautaro? Non solo: Bartomeu ne vuole tre

La pazienza è la chiave per avere un minimo di possibilità di sbloccare il tutto. Sì, perché ad oggi l’affare Arturo Vidal è legato alla risposta del Barcellona, che chiede tanto per lasciarlo partire. L’Inter lavora forte e spera, come racconta il Corriere dello Sport: “Prima di lasciare Barcellona per le vacanze, Arturo ha detto che del futuro si sarebbe occupato il suo agente, Felicevich. Il procuratore sta già tessendo la tela per il ritorno in Italia del suo assistito: ha incontrato i dirigenti dell’Inter e pare abbia ricevuto pure una telefonata… esplorativa da parte della Juventus. L’interesse nerazzurro sembra più concreto e l’idea di tornare a lavorare con Conte stuzzica non poco Vidal. Proprio il tecnico di Lecce sta giocando un ruolo chiave in questa vicenda: lo ha chiesto di nuovo con insistenza alla dirigenza, anche perché ha capito che l’altro elemento che gradisce (De Paul) ha una valutazione molto alta e l’Udinese non intende farlo partire per meno di 35 milioni.