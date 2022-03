Barzaghi: “Dybala-Inter? Ecco cosa mi risulta. Per me il sacrificato sarà…”

Così il giornalista: "Si è capito che il Barcellona non partecipa alla corsa e senza l’Atletico mi aspetto che abbassino le pretese"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Barzaghi , giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala e di un suo possibile arrivo all'Inter: "L’Inter ci sta pensando, Mi risultano richieste importanti di commissioni. Si è capito che il Barcellona non partecipa alla corsa e senza l’Atletico mi aspetto che abbassino le pretese. Se l’Inter riuscisse a far spazio con il monte-ingaggi tra i cileni, Vecino, si potrebbe concretizzare. Secondo me potrebbe essere Lautaro il sacrificato dell’estate ma va capito se Dybala aspetterà l’Inter...

La cessione di Lautaro e l’acquisto di Dybala ti aiuterebbero a fare un sacco di cose sul mercato. All’Inter sono sicuri che l’argentino troverebbe maggior continuità in nerazzurro, dal punto di vista fisico. L’offerta dell’Inter è importante ma serve fare in fretta e che Dybala aspetti. Tutto questo non è scontato. Rapporto con Marotta? Mi risulta che ci siano stati dei contatti esplorativi con l’entourage del calciatore. Marotta lo conosce bene. Attenzione che anche il Milan ha fatto un sondaggio per Dybala", le sue parole.