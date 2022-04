Barzaghi: “Inter-Dybala, le percentuali salgono. Marotta ha detto a Paulo…”

Il giornalista di Mediaset fa il punto sul mercato dell'Inter aggiornando sulla questione legata a Paulo Dybala

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter e del futuro di Paulo Dybala: "L'Inter ha chiesto a Dybala di aspettare: finché non avrà sfoltito la rosa e alleggerito il monte ingaggi, non può chiuderlo. L'Inter gli ha detto di aspettare, ma le percentuali per un suo arrivo salgono. Per Lukaku tutto dipende dal Chelsea, da chi saranno gli interlocutori e se vorranno puntare su Rom: dovessero cederlo in prestito, si può materializzare la pista di un suo ritorno in Italia".