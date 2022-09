Inter, Marco Barzaghi: “Inzaghi col Bayern abbia il coraggio di fare questa scelta”

Così il giornalista: "Non vuoi escludere Handanovic? Stai rischiando tanto. E in tre anni hai perso due scudetti per il problema portiere"

E in tre anni hai perso due scudetti per il problema portiere: il primo di Conte per Padelli e lo scorso con Radu. Bisogna avere il coraggio di fare qualcosa di rivoluzionario. Cambiare qualcosa già da mercoledì col Bayern, provare Onana per avere la controprova se può fare la differenza, Maignan l'ha fatta: a portieri invertiti non so come sarebbe andata a finire".