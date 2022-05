Barzaghi a bordocampo all’Olimpico: “Vi do due chicche su Lautaro. Ieri prima della partita…”

Qualche malumore dopo il cambio deciso da Inzaghi, ma un amore per l'Inter vero, reale, che lo ha reso uno dei grandi leader

"Lautaro è sempre più leader di questa squadra. Vi do due chicche: ieri è uscito per primo in campo per iniziare il riscaldamento prepartita, era il primo fra tutti. E' stato in campo anche più del solito e si è arrabbiato più che mai alla sostituzione di Inzaghi. Lo guardato in faccia e ha sbuffato, ma poi si è fatto tutto il campo per correre e abbracciare Perisic dopo il gol. Tornando, scherzava con lo stesso Inzaghi, facendogli il segno "cambio, cambio".