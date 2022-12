Inter, Marco Barzaghi svela: “Prima dell’estate c’era quest’accordo con Skriniar”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter: "La sfortuna ha voluto che non si incastrassero determinate situazioni: prima dell'estate c'era un accordo a 5 milioni per rinnovare. E anche per questo si è fatta forte l'Inter nel respingere le offerte non congrue per Skriniar.