Inter, Barzaghi: “Vice Brozovic? Esposito può essere offerto per questo nome”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter, soffermandosi sul futuro vice di Marcelo Brozovic: "Salgono le quotazioni di Asllani come vice Brozovic per la prossima stagione. Il centrocampista albanese dell'Empoli sarà a San Siro venerdì sera, è valutato circa 10 milioni. Piace a tante squadre ma le sue quotazioni per l'Inter sono in rialzo. Con l'Empoli ci sono ottimi rapporti, lo dimostra l'operazione Pinamonti: se non venisse riscattato dal Basilea, all'Empoli si potrebbe girare Esposito per arrivare al centrocampista di qualità".