Alessandro Bastoni prima di Inter-Genoa ai microfoni di Inter TV: “Chiudere l’anno con una vittoria? Sicuramente è molto importante. Abbiamo qualche assenza ma fa niente: contiamo su noi stessi. Tutti hanno fiducia l’uno verso l’altro. Questo è l’importante. Chiudere bene l’anno è la cosa più importante per noi. Servirà cattiveria sotto porta e a difendere. Queste sono le cose fondamentali. Noi andiamo in campo sempre per vincere, speriamo di farlo”.

(Inter TV)