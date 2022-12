Bastoni-Inter, a giorni appuntamento per il rinnovo. “Previsto sostanzioso aumento”

Oltre a cercare di smarcare la questione Skriniar, l'Inter presto si metterà al lavoro per discutere il rinnovo di Bastoni, in scadenza nel 2024

Oltre a cercare di smarcare la questione Skriniar, l'Inter presto si metterà al lavoro per discutere il rinnovo di Bastoni , in scadenza nel 2024. Tuttosport ne parla così:

"La dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni avrà un aggiornamento anche con gli agenti di Bastoni , in scadenza nel 2024: per lui è previsto un prolungamento e un sostanzioso aumento rispetto ai 2.8 milioni finora percepiti. Agenti di Bastoni che curano gli interessi anche di Scalvini dell'Atalanta, primo obiettivo per rinforzare la difesa la prossima estate"