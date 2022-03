Bastoni: “Mai stati in crisi, all’Inter non ci sono mele marce. Nessuna paura”

Le parole del difensore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool

Gianni Pampinella

L'Inter è attesa da una gara che sembra davvero proibitiva. Domani i nerazzurri giocheranno contro il Liverpool ad Anfield, stadio dove i Reds non perdono da un anno. Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions, Alessandro Bastoni è intervenuto in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi. "Della partita di andata cambierei il risultato perché non ha rispecchiato quello che si è visto in campo. Abbiamo messo in difficoltà il Liverpool che sappiamo tutti che storia europea abbia. Siamo stati penalizzati, non sarà facile, ma abbiamo fiducia. Abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso all'andata e proveremo a metterli in difficoltà".

Il loro tridente?

"Sicuramente ho già affrontato giocatori forti come Benzema, Cristiano Ronaldo. Loro sono fortissimi, ma al di là di questo domani ci servirà una grande partita, un grande spirito di gruppo. Giocare in certi stadi servirà a me e a tanti giocatori a crescere e a prendere maggiore consapevolezza".

La difesa come prepara la partita contro uno degli attacchi più forti del mondo?

"Si va ad analizzare l'attacco. Loro sono molto forti in tutti i settori, bisognerà fare una grande partita di squadra per limitare i loro punti forti". Proveremo a metterli in difficoltà sotto il profilo di squadra".

Essere diventato papà ti ha dato nuove energie che riesci a portare sul lavoro?

"Diventare papà sicuramente è un a emozione diversa da quella che si può provare in un campo da calcio. Certo avere una famiglia che ti trasmette serenità è più facile tutto, giocare a calcio e trasmettere positività. Sicuramente mi ha aiutato tanto".

Quanto è bello vivere questa vigilia?

"Sarà un'emozione bellissima. Già questa estate ho assaggiato cosa significa giocare negli stadi inglesi. Servirà a me e ai miei compagni a crescere e a prendere consapevolezza a livello europeo".

Il 5-0 contro la Salernitana ha chiuso la crisi?

"Non ha chiuso nessuna crisi perché di crisi non ce n'erano. Abbiamo sempre avuto fiducia in noi stessi, siamo un gruppo solido e forte. Non ci sono mele marce all'interno ed è questo quello che conta. Abbiamo sempre avuto fiducia uno dell'altro e il 5-0 è la testimonianza dei giocatori che siamo e della fiducia che c'è tra di noi".

Il fatto di dover giocare contro giocatori veloci, può essere un motivo per voi per avere maggiore attenzione?

"Dovremo stare attenti, sono giocatori molto forti a livello top europeo. Se c'è paura di giocare certe partite bisogna cambiare mestiere. Non vedo l'ora che siano le 21 di domani per poter scendere in campo".

Come si sta ambientando Gosens?

"Avevamo un bel rapporto già a Bergamo e ci siamo sentiti tanto in questi anni. Viene da un lungo infortunio, ha bisogno di tempo per tornare al top. Lui è consapevole di essere arrivato in un grandissimo club, è molto contento e soddisfatto di essere qua. Speriamo di averlo al top il più presto possibile".